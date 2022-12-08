En çok görülen rüya ‘yılanlarla’ ilgili: Ayda 214 bin kişi yorumunu arıyor

Gördüğü rüyanın yorumunu sabah uyanır uyanmaz Google’da arayanlardansanız, bu haber sizi de ilgilendiriyor. Çünkü dünya üzerinde milyonlarca insan da bunu yapıyor. Uyku ile ilgili ürünler konusunda rehberlik eden İngiliz sitesi mornings.co, Google’daki bu aramalardan dünya çapında en yaygın görülen rüyalarla ilgili bir grafik çıkardı.

Farklı kültürlerden insanların aynı rüyayı görmesi araştırmacıların da ilgisini çekiyor. Fotoğraf: Pixabay

Buna göre, dünya çapında en yaygın görülen rüya, yılanlarla ilgili. Yılan rüyaları özellikle Doğu Avrupa, Asya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde yoğun şekilde aranmış. Türkiye’de de bu rüyanın Google üzerinde aranma sıklığı ayda 214 bin.

İkinci en çok görülen rüya: Dişlerin dökülmesi

İkinci en çok aranan rüya ise ‘dişleri kaybetmek’. Çoğunlukla kuzey ülkeleri olmak üzere 17 ülkede en çok aranan rüya bu. Colorado Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, diş kaybıyla ilgili rüya görenlerin, önemli ölçüde endişeli ve depresif olduklarını, hayatlarından daha az memnun olduklarını, hayatları üzerinde daha az kontrole sahip olduklarını ve kendilerini daha sık çaresiz hissettiklerini ortaya çıkarmış.

Birleşik Krallık ve Amerika’da da diş dökülmesi ve yılan görmek en çok görülen rüyalarda ilk sıralarda. Bu iki rüyayı eski sevgililer ve saçla ilgili rüyalar takip ediyor.

Dünyada en çok görülen beş rüya, yılan, diş dökülmesi, hamilelik, evlilik ve eski sevgili şeklinde sıralanıyor.

Site, dünyada en çok görülen bu beş rüyanın yorumunu dreammoods.com‘dan derlemiş. Buna göre yılan görmek, gizlenen korku ve endişeleri temsil ediyor. Hayatınızda ters giden şeylerle yüzleşmek için bir uyarı olabilir, diyor. Siteye göre, diş dökülme rüyaları ise kendine güven eksikliği veya utanç konusunda sizi uyarıyor olabilir.

Öte yandan bilim insanları, farklı sosyo-ekonomik koşullara sahip ülkelerdeki benzer rüyalar görülmesini, evrimsel bir arka plana dayandırıyor. Buna göre, dişlerin dökülmesi, dişlerin ilk insanların yaşamlarında önemli bir rol oynadığı tarih öncesi dönemin bir arketipini temsil ediyor olabilir.

Yılan konusunda da iki farklı görüş var: İlki yılanın ilkel insanın tehdit algısının yansıması olması. İkincisi ise semavi dinlerde şeytanın, Adem ve Havva’yı yılan şekline girerek kutsal elmaya yemeye ikna etmesi. Belki de toplumsal bilinçaltımızın derinliklerinde, rüyalarımızda onu şeytanla özdeşleştiriyoruz, deniyor.