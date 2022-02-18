En çok arananlar listesindeydi: ‘Parmak kesen’ lakaplı uyuşturucu baronu yakalandı

Avrupa’nın en çok arananlar listesindeki uyuşturucu baronlarından Belçikalı Flor Bressers İsviçre’de yakalandı.

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Kriminoloji alanında masteri olan, ‘parmak kesen’ lakaplı 30 yaşındaki Bressers 2020’den beri aranıyordu. Britanya sınırından uyuşturucuyu sokamadığı gerekçesiyle Hollandalı bir çiçekçiyi dövdüğü, jiletle yaraladığı ve kaçırdığı gerekçesiyle dört yıl hapis cezası aldıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

2010 yılında bir başka Hollandalının parmağını kestiği gerekçesiyle yargılanmış, ancak delil yetersizliğinden beraat etmişti. Bu dava süreci sonrasında ‘lakabını kazanmıştı.’

Güney Amerika’dan Avrupa’ya getirilen tonlarca kokainin Belçika’ya girmesini sağlayan, Antwerp kentindeki uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olduğu bilinen Bressers, ülkesinin ve Europol’ün en çok arananlar listesindeydi.

Güney Afrika’da saklandığı düşünülen Bressers, çocuğu ve kız arkdaşıyla İsviçre’nin Zürih kentinde yakalanaıp tutuklandı. Belçikalı yetkililer iadesini talep etti.

Antwerp’teki savcılığın sözcüsü Kristof Aerts, Bressers’ın uluslararası uyuşturucu kaçakçılık ağının önemli isimlerinden olduğunu, İsviçre’de özel birimler tarafından yakalandığını açıkladı.