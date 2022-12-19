En büyük fon yöneticilerinden 100 milyar dolarlık hisse satışı geliyor

2022’nin son haftalarında dünyanın en büyük fon yöneticilerinin 100 milyar dolara kadar hisse satacağı öngörülüyor.

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Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

Fed’in son faiz artışıyla politika faizi 2007’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ama faiz artış hızı düşürülse de Fed Başkanı Jerome Powell, “50 baz puan hala tarihsel olarak büyük bir artış ve hala gidecek yolumuz var” dedi.

Bu açıklama, geçen hafta hisse senetlerindeki satış baskısını derinleştirirdi.

JPMorgan ve StoneX’e göre bu durum varlık fonları, emeklilik fonları ve yatırım fonlarının portföylerini yeniden düzenlemesine neden olacak. Bu fonların sabit getiri pozisyonlarını güçlendirmesi tahvillere yarayacak.

Bloomberg HT’nin haberine göre yatırımcılar, piyasada işlem gören ABD tahvillerinin getirilerinin, Fed faizlerinin altında olmasını bir fırsat olarak görüyor ve tahvil fiyatlarının olabilecekleri en ucuz seviyede işlem gördüğünü değerlendiriyorlar.