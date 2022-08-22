En az 10 bin kişiye yapılacak: Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması uygulamaya geçti

Avustralya’da Monash Üniversitesi, kanser ve kalp hastalığı riski için dünyanın ilk önleyici DNA taramasını başlattığını duyurdu. 18-40 yaş arası en az 10 bin kişiye önleyici tarama yapılacak.

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AA’nın aktardığına göre Monash Halk Sağlığı ve Önleyici Tıp Okulu’nun başlattığı çalışmada test sırasında yüksek risk altında olduğu belirlenen kişilere, düzenli taramalar ve kontroller gibi genetik danışmanlık ve önlemler sunulacak.

Ücretsiz olduğu belirtilen testin, ‘tükürük örneğinin posta yoluyla alınan küçük bir tüpe yerleştirilmesi ve posta ücreti ödenmiş bir zarf içinde geri gönderilmesi’ yoluyla tamamlandığı aktarıldı.

Doçent Dr. Paul Lacaze, risk altındakileri, hastalıktan sonra değil, genç ve sağlıklıyken belirlemeyi ve sağlıkları hakkında daha bilinçli kararlar vermelerini sağlamayı umduklarını söyledi: “Bu, kanser ve kalp hastalığının erken teşhisi ve önlenmesi yoluyla bazı insanların hayatlarını kurtarabilir. Aynı zamanda önleme yoluyla Avustralya’daki sağlık sistemi maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlayacaktır.”