En ağır karpuzu yetiştirerek birinci oldu: Hedefi 100 kilonun üzerine çıkmak

Japonya’nın kuzeyindeki Akita Prefektörlüğü’nde düzenlenen yarışmaya katılan bir çiftçi, en ağır karpuzu yetiştiren kişi unvanının sahibi oldu.

Fotoğraf: www3.nhk.or.jp

Yokote kentindeki bir tarım kooperatifi her yıl ‘bölgenin en ağır karpuzunu yetiştirme’ yarışması düzenliyor.

Yedi dev karpuzun katıldığı yarışmada her biri tek tek ölçüldü, tartıldı. Hepsi, ‘Carolina Cross’ tipiydi.

Bölgenin karpuzlarının tanıtımını amaçlayan yarışmanın bu yılki birincisi 80 kiloluk karpuzu yetiştiren çiftçi Yamamoto Toşio oldu.

Çiftçiler, bu yıl hava koşullarından dolayı şartların olumsuz olduğunu söylerken karpuzlar çatallı istif araçlarıyla (forklift) yarışmanın düzenlendiği salona taşındı.

30 yıldır karpuz yetiştirdiğini söyleyen Toşio, geçmişteki 60 kiloluk rekorunu kırdığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Önümüzdeki yıl için hedefi 100 kilonun üzerine çıkmak.