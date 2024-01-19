Emre Kongar: Terörün ilacı nedir?

Özetle günümüz dünyasındaki siyasetin, savaşın ve terörün esas kaynakları artık, din, mezhep, ırk ve milliyet oldu.

Buraya kadar anlatmaya çalıştıklarımın mantıksal sonucu şudur:

1) Terörü önlemenin günümüzdeki en etkili yolu, BİR ÜLKENİN İÇ VE DIŞ SİYASETİNDE dine, mezhebe, ırka dayalı, kimlik eksenli politika YAPMAMAKTIR!

2) Ne yazık ki müttefik ve/veya rakip ülkeleri istikrarsızlaştırmak isteyen Neoemperyalizmin ve iktidar hırsıyla gözü dönmüş diktatörlerin hemen başvurdukları ilk siyaset yöntemi “dine, mezhebe, ırka dayalı” “kimlik siyasetidir”.

3) KİMLİK SİYASETİ İÇ VE DIŞ POLİTİKADA EGEMEN OLDUĞU SÜRECE, ONUN KAÇINILMAZ SONUÇLARI OLAN, SAVAŞ VE TERÖR DE BİR TÜRLÜ ÖNLENEMEZ!

4) Elbette en temel ilaç, toplumdaki sömürünün önlenmesidir ama şimdilik bu ilaç henüz kuramsal aşamadadır!

Emre Kongar’ın yazısı