Yaramazlara biraz batar!

Emre Kongar: Şehitlerimizin artması, Erdoğan/AKP iktidarının yanlış dış politikasının irdelenmesi ve düzeltilmesi yoluyla durdurulabilir

Esas soru şu:

Bir terör örgütü bir komşu ülkede konuşlandığı zaman (ve bir müttefik tarafından da desteklendiğinde) izlenecek politika, savaş da dahil olmak üzere ne olmalıdır?


Hiç kuşkusuz ilk adım, o devlet ya da devletlerle müzakere ederek, terör örgütüne verilen desteğin sonlandırılmasını istemektir.

Peki ya o devletleri yok ederseniz veya egemenliklerini zedelerseniz, karşınızda müzakere edecek, egemen bir otorite kalmamışsa ne olur?

Irak Devleti’ni yok eden, Suriye Devleti’nin toprak egemenliğini zedeleyen Türkiye’nin önündeki sorunlara benzer sorunlar ortaya çıkar!

Üstelik Türkiye, bu devletlerin birini yok edip, ötekinin de egemenliğini zayıflatırken, ABD ile ittifak içinde davrandı.

Oysa ABD, Türkiye’nin sınırları dışındaki terör örgütüne ne yazık ki müttefiki olarak bakıyor!

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Sonuç olarak, şehitlerimizin artması, Erdoğan/AKP iktidarının yanlış dış politikasının ve onun uzantısı olan yanlış bir savaşın, terörle mücadele bağlamında, komşularla ve müttefiklerle yeniden irdelenmeleri ve düzeltilmeleri yoluyla durdurulabilir.

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