Emre Kongar: İstanbul nasıl bölündü

1994 yılındaki yerel seçimler, 1980 darbesinin siyasete getirdiği sınırlama ve kısıtlamaların etkileri henüz aşılamadığı bir sırada yapılmıştır…

Ülke o yıl hâlâ, Evren yönetiminin zorbalığıyla kabul ettirilen ve Özal dönemiyle devam ettirilen 1982 Anayasası’nın baskıları ve geçmiş dönemlerin siyaseti paramparça eden, partileri kapatan, liderleri yasaklayan abuk sabuk uygulamalarının etkileri altındadır.

Eski liderlerin yasakları kaldırılmış, kapatılmış olan partiler, aynı liderler tarafından, yeni isimlerle kurulmuştur ama yasakların ve kapatılmaların etkileri hâlâ devam etmektedir.

Doğru Yol Partisi’nde Süleyman Demirel, yasaklı olduğu sırada Adalet Partisi’nin oylarını alan Özal’ın Anavatan Partisi ile rekabet halindedir.

Demokratik Sol Parti’de Bülent Ecevit, CHP mirasının peşindedir.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti’de Erdal İnönü, CHP’nin mirasını temsil ettiği iddiasındadır.

Yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Baykal’ın liderliğinde, kendi mirasını geri almaya çalışmaktadır.

Emre Kongar’ın yazısı