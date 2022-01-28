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Yaramazlara biraz batar!

Emre Kongar: İki klasik araç vardı ellerinde

Aslında milleti mahkûm ettikleri cehennem hayatı umurlarında bile değildi ama seçimler yaklaşıyordu…

Dolayısıyla, bu karabasanı unutturacak, hatta seçmenlerini yine kendilerine yöneltecek iki klasik araç vardı ellerinde:


Dincilik ve ırkçılık.

Hemen kollar sıvandı, bir yandan “Edirne’deki İmralı’ya hesap verecek” söylemiyle PKK lideri ile ittifak kartı oynanmaya başlandı…

Öte yandan, CHP’ye ve HDP’ye karşı terör suçlamaları şiddetlendirildi.

Eskiden aralarında ağza alınmayacak hakaretler alıp verilen MHP Genel Başkanı’nın bütün istekleri yerine getirildi.

Saadet Partisi’ne de çengel atıldı ama işe yaramadı.

Emre Kongar’ın yazısı

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