Emre Kongar: Hortumla hizmet arasında seçim

İktidarın adayı, 2019’daki gibi “Kazandık” diyerek sonucu ilan edip gitmeye kalktığında eğer 2019’daki gibi gerçek sonuçlar aleyhinde ise Ekrem İmamoğlu’nun karşısında boyun eğmek zorunda kalabilecek.

İstanbul seçiminin sonuçları, bu kentin büyük olanaklarından dolayı, “Hortum” ile “Hizmet” arasında geçeceği için, bütün ülkeyi etkileyecek:

Çünkü İstanbul Belediyesi çok gelire, çok gayrimenkule ve çok denetime sahip. İktidar bu gelir ve olanakları İstanbul halkı için kullanmıyor; kendi oligarşisi için “hortumluyor”:

Tarikat ve cemaatlerin dernek ve vakıflarına tahsis edilen kamu malları, yandaşlara verilen ihaleler, kupon arsalardaki özel inşaat izinleri, bu hortum mekanizmasının “kitabına uydurulmuş” olan yolları ve yöntemleri.

İmamoğlu, sadece bu “hortumları” kestiği ve bu kaynakları “İstanbulluların hizmetine” harcadığı için, iktidarın bütün engellerine, sınırlama ve kısıtlamalarına rağmen, mucizevi yatırımlar ve hizmetler yaptı.

Emre Kongar’ın yazısı