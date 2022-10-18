Emre Kongar: Hiçbir devlet fıtrata sığınamaz

Her devlet, bütün işyerlerinin, özellikle de kömür madenlerinin, tersanelerin, inşaatların her türlü güvenlik önlemi almasını sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir devlet, işyerlerindeki ihmallerin sebep olduğu ölümlerden dolayı Allah’a, kadere, fıtrata, “kader planına” sığınamaz!

Kömür madenlerindeki iş cinayetlerinin temelinde yatan gerçekleri anımsayalım:

1) Temelde güvenlik ihmalleri yatmaktadır.

2) Güvenlik önlemlerinin ihmali sermayenin kâr hırsının ve denetimsizliğinin sonucudur.

3) Devlet işletmelerinin özelleştirilmeleri, bu ihmalleri yaygınlaştırmaktadır.

4) Sayıştay raporu özelleştirilmelerde hukuka aykırılık saptamıştır: “İhale bittikten sonra ihale şartlarında değişiklik yapılarak ihale şartlarında ve sözleşmede yer almayan bir imkânın işletmeciye tanınmasının rödovansçıya haksız çıkar sağladığı ve bu hususların hukuka aykırı olduğu da aşikârdır.”

5) Kömür madenlerindeki grizu patlamaları 2022 teknolojisinin iyi bir drenaj sistemi ile önlenebilir.

6) Madenlerdeki hassas uyarı mekanizmaları ve donanımlı yaşam odaları, ihmal edilen önlemler arasındadır.

Emre Kongar’ın yazısı