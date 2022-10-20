Emre Kongar: Ceza sadece TELE1’e değil, ifade özgürlüğüne de indirilmiş bir darbe

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TELE1 ekranının üç gün süreyle karartılacağını açıkladı.

TELE1’e 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanın 8/1/b bendindeki “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle, ekran karartma cezasının verilmesi, üçüncü bir cezada kanalın toptan kapatılması sonucunu doğuruyor.

RTÜK bu kararını, TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisine dayandırmış.

Bu ceza haksız ve hukuksuz olmasının yanında sadece TELE1’i ilgilendiren değil, Türkiye’deki ifade özgürlüğüne indirilmiş bir darbe olarak Demokratik Rejimi de katleden bir karardır.

Amaç, seçimlere giderken gerçeklerin duyulmasını engellemektir…

Ayrıca artık iktidarın siyasal destekçisi haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’nı eleştirilemez bir konuma yükseltmek de amaçlanmaktadır.

Emre Kongar’ın yazısı