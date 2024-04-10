Emre Alkin: Ekonomi yönetiminin ‘dezenflasyon süreci başarılı oluyor’ şeklinde bir illüzyona girdiğini görmekteyiz

Bugüne kadar yapılanlar TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyonun aylık olarak düşmesine, ancak hayat pahalılığının yüksek seyretmesine sebep oldu. Eğer uygulanan reçete toplumun her kesimini etkileyecek şekilde olsaydı fazla itiraz olmaz ve sabırla beklenirdi. Gelgelelim ekonomi yönetimi göreve geldiğinden beri yıllık enflasyon sürekli artıyor ve algı bozuluyor.

Buna rağmen, bayrama kadar seçim sonucunun faturasının henüz kimseye kesilmediğini görmekteyiz. Oy verenler sürekli olumsuz mesaj veren ya da çok iş yapıyormuş gibi gözüken atanmışlar ile vatandaşın şikâyet ettiği uygulamaların sahiplerine faturanın kesilmesi bekliyor. Bu beklenti gerçekleşmeden yapılacak Anayasa değiştirme girişimleri toplumun ciddi tepkisini alacaktır.

Piyasada dolaşan haberler ekonomi ekibinin kredisinin tükendiği ama sonbahar bitene kadar tahammül gösterileceğini işaret ediyor. Zaten farklı notlarda isim değişikliği yaşanırken ekonomi yönetiminde hiç değişiklik olmaması da tepki alacaktır.

Emre Alkin’in yazısı