Eminönü’ndeki simitçi heykelinin simitleri çalındı

İstanbul’da, Eminönü’nde, simitçi heykelindeki bronz simitler çalındı.

Fotoğraf: AA

Heykelin bulunduğu, Yeni Cami’nin karşısındaki meydandan geçen birinin simitlerin çalındığını fark edip Fatih Belediyesi’ne haber vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Simitlerin ne zaman çalındığına dair kesin bilgi yok.

AA’ya konuşan ve inanmakta zorluk çektiğini belirten Murat Can, “Buradaki simitleri görmüştüm ve fotoğraf çekilmiştik. Bronzmuş simitler, çok kötü. Tarihi eserler bile çalınıyor ama bunların çalışması çok ilginç” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’a gezmek için gelen Ahmet Taş da, “Burası İstanbul’un simgelerinden biriydi, kültürel bir değeri vardı, gerçekten yazık. Çalanları kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Meydandaki çiçek satıcılarından Ahmet Yavuz, simitlerin çalınmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Simitlerin iki-üç gün önce yerinde olduğunu belirten Yavuz, “10 kilo, 100 kilo da olsa ne olacak? Bütün turistler buraya gelip fotoğraf çektirirdi. Gerçekten yazık” diye tepki gösterdi.

Fotoğraf: Eminönü belediyesi

Bir başka esnaf, “Çok para edecek değerli bir şey de değil. 3-4 gündür gelip simitleri soruyorlar. Umarım bulunurlar’‘ dedi.