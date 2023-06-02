Emin Korkmaz: Önce sokakları geri alacağız 

Seçim sonuçlarını kazan-kaybet ikilemi üzerinden değerlendirmek hem iktidar hem de muhalefet açısından oldukça yanıltıcı sonuçlar doğuracaktır. Ülkedeki seçmenlerin yarısının tek adam rejiminin karşısında, demokrasiden yana tutum aldığı bir tabloyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu kesimlerin iradesi ve talepleri yok sayarak ne ülke yönetilebilir ne de muhalefet yürütülebilir.

Bizler sandıkta güçlü biçimde yan yana gelen bu birlikteliği büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bizler bu ülkenin geniş kesimlerinin sahip çıktığı eşitlik, özgürlük, laiklik, bağımsızlık, ve demokrasi taleplerini savunmaya devam edeceğiz.

Önce sokakları geri alacağız, sonrası zaten kolay…

Emin Korkmaz’ın yazısı