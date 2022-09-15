Emin Çölaşan: Seçim yaklaştıkça insanları en hassas yerinden yakalayacaklar

Özellikle son birkaç ay içerisinde konut fiyatlarıyla birlikte kiralar da acayip fırlamıştı. Buna çare bulamadılar… Ne yapacaklarını kara kara düşünürken akıllarına cingözce bir fikir geldi. “Çok büyük bir konut ve arsa kampanyası başlatıp milletin gözünü boyayalım. Çok muhteşem bir seçim yatırımı olur!..”

Dün sıra geldi başvuruları toplamaya… Gariban vatandaşlarımız kuyruklara girip dilekçe vermeye başladılar. Dünkü başvuru sayısının 300 bine yaklaştığını bakan bey açıkladı. Bu demektir ki birkaç gün sonra bir milyona ulaşması mümkündür. Yapılan propagandalar sonucunda aynı rakam bir süre sonra milyonu da aştığı takdirde iktidar yeniden konuşacaktır: “İki milyon başvuruyu geçtik, üçe doğru gidiyoruz” gibi lâflar edip milletin beynini yıkamaya devam ederlerse kimse şaşırmasın. İşin varacağı nokta budur… Ve sonra da, seçim yaklaştıkça insanları en hassas yerinden yakalayacaklar.

Emin Çölaşan’ın yazısı