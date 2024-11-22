Emin Çölaşan: Oynanan oyuna Cumhurbaşkanı da özellikle dış gezilerinde ‘uçakta’ alet ediliyor

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Bir bakıyorsunuz ortada sorulmuş sorular yokken dışarıdan birileri sizin adınıza sözüm ona sorular sormuş, sözüm ona verilen yanıtları da altına ekleyip yayın kuruluşlarına servis etmiş.

Çok ayıptır.

Yutturmacadır.

Hele bu işin içinde Cumhurbaşkanının adı kullanılıyorsa daha da ayıptır.

Bunları neden söylediğimi belki tahmin etmişsinizdir.

Ortalıkta oynanan bir oyun var ve bu oyuna Cumhurbaşkanı da özellikle dış gezilerinde (uçakta) alet ediliyor.

O gezilerin her birine seçmece yandaş gazeteciler davet ediliyor. Onlar Cumhurbaşkanının uçağında ağırlanıyor.

Dünyanın dört bir yanına düzenlenen bu dış gezilerde o gazeteciler için her şey beleş. Ceplerinden bir kuruş çıkmıyor.

Fonksiyonları ise son derece ilginç!

Kendilerine birazdan soru cevaplar dağıtılacak.

Yani gazeteciler tarafından uçakta Cumhurbaşkanına sorulan sorular ve onun verdiği yanıtlar!..

Ve eline tutuşturulan metni gören istisnasız her gazeteci bunu kendi yayın kuruluşuna haber olarak geçecek! Daha doğrusu Saray geçecek.

“Sayın Cumhurbaşkanımız uçakta gazeteciler tarafından sorulan sorulara yanıt verdi ve şunları söyledi!…”

Emin Çölaşan’ın yazısı