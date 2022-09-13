Emin Çölaşan: Osmanlı bizim atamız falan değil

Soyer’in sözlerinden hemen sonra iktidar kesimi (AKP ve Devlet Bahçeli başta olmak üzere) kıyameti kopardılar… “Vay efendim, sen bizim atamız Osmanlı’ya bu sözleri nasıl söylersin, nasıl hakaret edersin” Oysa Osmanlı bizim atamız falan değil, sadece geçmişimiz. Osmanlı’nın yüz yıllar boyunca süren egemenliğinde nice olaylarla gurur duyduk, ama özellikle son yıllarında nicelerinden utandık.

Bir ‘son padişah’ var ki, onun günahları affedilir gibi değil. Vatan işgal edilirken bu hazret sarayında çaresiz oturuyordu. Hem zavallı, hem de hain. Yunan ordusu Anadolu ve İzmir’i ele geçirirken Vahdettin olanı biteni sessizce izliyordu.

Tunç Soyer 9 Eylül kutlama töreninde o sözleri söylerken, o günkü Osmanlı yönetiminin acizliğini ve zavallılığını açıklarken Osmanlı devletinin “Gaflet, dalalet ve ihanet” içinde olduğunu vurguluyordu.

Emin Çölaşan’ın yazısı