Emin Çölaşan: Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi ki günün birinde FETÖ'cü olmakla suçlanacağım…

Sevgili okurlarım, ben bu FETÖ ile ilgili nice yazılar yazmış ve nice belgeler açıklamış bir gazeteciyim.

Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi ki günün birinde FETÖ’cü olmakla suçlanacağım…

Ve üstelik hapis cezası alacağım!

İnanılır gibi değildi ama oldu.

Diğer arkadaşlar için de öyle.

Ama bu davayı açmakla bizim tam beş yılımızı yediler.

İktidarın klasik taktiği…

Yargıla, elindeki yargı gücünü kullan, gerekirse hapis cezası ver ve bize karşı olanları bu yolla korkutup ezmeye çalış.

Evet, biz bu Yargıtay kararıyla aklandık.

Ama gelin görün ki aklanamayan binlerce suçsuz insan cezaevlerini tıka basa doldurmuş durumda.

Onlar ne yapacak?

Emin Çölaşan’ın yazısı