Emin Çölaşan: Dövizle ödeyenler için Türkiye alışveriş cenneti

Cebinde döviz taşıyanlar, ödemeyi dövizle yapanlar için Türkiye gerçek bir alışveriş cenneti… Onlara her şey ucuz. O kadar ki, örneğin Almanya’da asgari ücret alanlar, ya da sıradan emekli maaşı alanlar bile bizim ülkemizde en iyi otellerinde en az 15 gün tatil yapabiliyor.

Bırakın cennet olmayı bir yana, bizim insanlarımız için ise Türkiye bu fiyatlarla alışveriş cehennemi. Biz o cehennemin bu günlerine razıyız ama neler olacağını da çok iyi biliyoruz! Kafamızda her gün patlayan yeni zamlar belimizi bükmeyi sürdürecek… Ve bu günlerimizi bile arar olacağız.

Emin Çölaşan’ın yazısı