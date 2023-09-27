Emin Çölaşan: Anayasanın neresi, hangi maddeleri sizi rahatsız ediyor?

İktidar partisi beyin yıkama söylemlerini her geçen gün artıracak… Şimdiki anayasa darbe anayasası imiş!.. Yaa kardeşim AKP iktidarı olarak bu anayasayı bugüne kadar defalarca değiştiren siz değil misiniz? Bu anayasa sizin hangi isteminize, hangi amaca ulaşmanıza engel oldu, neyin önüne takoz koydu! Kendi çıkarlarınız doğrultusunda her amaca ulaşmadınız mı? Anayasanın neresi, hangi maddeleri sizi rahatsız ediyor?

Şimdi yeni anayasa konusunda yeni taktikler ayarlanıyor. Bunlar yakında millete sunulacak, neyin ne olduğu ortaya çıkacak. Takke düşecek, kel işte o zaman görünecek… Çünkü neleri amaçladıkları, neleri yeni anayasaya ekleyip çıkaracakları henüz bilinmiyor… Yani bu konudaki sırları (!) henüz ortaya çıkmış değil. Ama kesin olan bir tek husus var: İktidarın irili ufaklı bütün siyasi çıkarları neyi gerektiriyorsa o yapılacak… MHP zaten hazır asker. Öteki yandaş partiler ne yapacak, hangi kararı verecek, o konular işte o zaman açıklığa kavuşacak.

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Emin Çölaşan’ın yazısı