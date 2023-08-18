Emin Çölaşan: 29 Ekim’de af çıkar mı?

Dünyanın hemen her ülkesinde devlet tarafından belli yıldönümlerinde ‘Af’ çıkarılır. Bizde niçin olmasın…İşi sıkı kurallara bağlar ve yatanlardan bir bölümünü tahliye edebilirsiniz.

Önümüzde kısa süre sonra çok önemli bir tarih var. Cumhuriyet’in 100. yıldönümü. İktidarın hiç umursamadığı, takmadığı, ağzına almaktan, kulağı ile duymaktan bile nefret ettiği çok önemli bir tarih. Şimdi bu on binlerce, hatta daha doğrusu yüz binlerce insan bir af, ya da ceza indirimi müjdesiyle yanıp tutuşuyor.

Anladığım kadarıyla çoğunluğu her türlü suça karışmış ama pişman. Ya da haksızlığa uğradığını savunuyor. Bazıları, özellikle 15 Temmuz sanıkları hiçbir suç işlemediklerini yazıyor, belgeler gönderiyor, adi hatalara kurban gittiklerini savunuyor. Cezaevlerinde yaşanan sıkıntıların Adalet Bakanlığı için de büyük sorunlar yarattığı bilinen bir gerçek. Ama içeride olan çoğunluğun, Cumhuriyet’in 100. yılında kısmi de olsa bir af, ya da ceza indirimi beklediği kesin. Burada hemen belirteyim, geçtiğimiz ay itibariyle cezaevlerinde yatmakta olanların sayısı 275.965 hükümlü, 38.537 tutuklu. Ayrıca 12.173 kadın, 2.067 çocuk hükümlü ve tutuklu var.

Emin Çölaşan’ın yazısı