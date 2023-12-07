Ödüllü senarist ve yönetmen Emin Alper’in, Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye uyarlayıp yönettiği ilk tiyatro oyunu ‘Öteki’ 12 Ocak’ta prömiyerini yapacak.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın rol aldığı oyunun sahne tasarımını Deniz Göktürk Kobanbay, ışık tasarımını Ahmet Sesigürgil, ses tasarımını Okan Kaya yaptı.

Oyun izleyiciye şu soruyu sordurmayı hedefliyor: “Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttı, nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen, dolayısıyla içten içe, yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsınız?”

‘Öteki’nin prömiyeri 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de yapılacak.

Oyun sezon boyunca Maximum Uniq Hall, Zorlu PSM, CKM ve DasDas’ta sahnelenecek.