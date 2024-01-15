EMEP İstanbul il başkanı gözaltına alındı

Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros gözaltına alındı.

Sema Barbaros. Fotoğraf: Evrensel/Eylem Nazlıer

EMEP’in açıklamasına göre Barbaros, Sultanbeyli’de ölen işçiler için açıklama yapmak üzere giderken gözaltına alındı.

Partinin Twitter hesabından şunlar dendi: “Üç işçinin konteynerde yanarak hayatını kaybettiği Sultanbeyli’ye Genel Başkan Seyit Aslan ile birlikte açıklama yapmak üzere giden İstanbul İl Başkanımız Sema Barbaros gerekçe gösterilmeden hukuksuzca gözaltına alındı.”

3 işçinin konteynerde yanarak hayatını kaybettiği Sultanbeyli'ye Genel Başkan Seyit Aslan ile birlikte açıklama yapmak üzere giden İstanbul İl Başkanımız Sema Barbaros gerekçe gösterilmeden hukuksuzca gözaltına alındı. — Emek Partisi (@emekpartisi) January 15, 2024

Bu sabah, Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmış ve üç işçi hayatını kaybetmişti.