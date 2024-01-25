Yaramazlara biraz batar!

Emeklilere yüzde 49,25 zam Meclis’ten geçti

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam teklifi Meclis’te kabul edildi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ek yüzde 5 artış ‘müjdesini’ vermiş, böylece artış oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6’ya yükselmişti.


Memur emeklisinin yüzde 49,25 zam oranından düşük gelen bu ‘müjde’ tepki çekmişti.

Erdoğan’ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık maaşlarına da yüzde 49,25 oranında zam geleceği açıklanmıştı.

2024’ün ilk altı ayında yüzde 49.25 zam yapılmasını öngören bu düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam

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Akşam Postası / 25 Ocak 2024

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