Emeklilere yüzde 49,25 zam Meclis’ten geçti

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam teklifi Meclis’te kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ek yüzde 5 artış ‘müjdesini’ vermiş, böylece artış oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6’ya yükselmişti.
Memur emeklisinin yüzde 49,25 zam oranından düşük gelen bu ‘müjde’ tepki çekmişti.
Erdoğan’ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık maaşlarına da yüzde 49,25 oranında zam geleceği açıklanmıştı.
2024’ün ilk altı ayında yüzde 49.25 zam yapılmasını öngören bu düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.