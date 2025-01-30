Emekli promosyonları martta güncelleniyor: 31 bin liraya çıkabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 19 banka arasındaki promosyon anlaşması martta güncellenecek. Promosyon tutarı 31 bin liraya çıkabilir.

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Mevcut uygulamaya göre emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar çıkabiliyordu.

Bu yıl promosyon tutarlarının yeni anlaşmalarla kamu bankalarında 12 bin lira ile 18 bin lira arasında olması bekleniyor. Özel bankalardaysa bu yıl yaklaşık yüzde 50 artış öngörülüyor.

Halihazırda devam eden bir maaş promosyon anlaşması bulunan emekliler cayma bedeli ödeyerek yeni bir promosyon anlaşması yapabiliyor.

AA’ya konuşan Enuygun Finans İş Geliştirme Müdürü Erkam Adıyaman, daha yüksek promosyon ödemesi yapan bir bankaya maaşlarını taşımak isteyen emeklileri uyardı:

“Bu işlemi gerçekleştirebilmek için aylık maaşı karşılığında kredi kullanılmamış olması (kredili mevduat hesabı olup da kullanılmayanlar ile kredi kartı hariç) mevcut bankaya promosyonla ilgili taahhütname, virman, takas veya mahsup talimatı verilmemiş olması, bankadan daha önce promosyon ödemesi alınmamış ya da alınmışsa üzerinden üç yıl geçmiş olması ve bankacılık işlemlerini etkileyen herhangi bir sorunun bulunmaması gerekiyor.”

Mevcut promosyon anlaşmasını iptal ederek yeni bir bankaya geçmek isteyen emekliler kalan süreye göre promosyon tutarını iade ederek maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor.

Adıyaman bunu şöyle anlattı: “Örneğin üç yıl için anlaşarak 12 bin lira emekli promosyonu alan bir kişinin bir yıl sonra bankadan ayrılmak isterse, kalan iki yıl için aldığı promosyonun iadesini yapması gerekir. Bu durumda bankaya sekiz bin lira geri ödemek zorundadır.”

Emeklilerin bu süreçte acele etmemesi ve en yüksek teklifleri değerlendirebilmek için SGK’nın protokolünü beklemesi gerekiyor. Kamu bankalarının öncülük edeceği promosyon kampanyalarının martta duyurulması planlanıyor.”



