Yeşil Sol Parti, Mersin’de iki vekilini korudu

Mersin’de sandıkların tamamının açıldığı tabloya göre emek ve özgürlük ittifakı üyesi Yeşil Sol Parti iki vekili korudu.

Fotoğraf: Reuters

2018 genel seçimlerinde kentte AKP yüzde 27,2, CHP yüzde 27,2, HDP yüzde 17, İYİ Parti yüzde 14 ve MHP yüzde 12 oy almıştı. 13 milletvekili çıkaran kentte AKP dört, CHP dört, İYİ Parti iki, HDP iki ve MHP bir temsilciyi Meclis’e göndermişti.

2023 seçimlerindeyse HDP adayları Yeşil Sol Parti listelerinden seçimlere girerken aynı ittifaktaki TİP de Mersin’den ayrı listeyle seçimlere girdi.

Sandıkların tamamının açıldığı tabloda Yeşil Sol’un yüzde 13,27 oyla iki vekil çıkarıldığı görülüyor. TİP’in oyuysa yüzde 2,01.