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Yaramazlara biraz batar!

‘Emek ve özgürlük’, Mersin’de de bir vekilden oldu

Mersin’de sandıkların yüzde 80’inin açıldığı tabloya göre emek ve özgürlük ittifakı üyesi Yeşil Sol Parti bir vekili garantiledi. Ancak TİP’in ayrı listeden girmesi, 2018’de HDP’nin çıkardığı ikinci vekilin kaybolmasına neden olmuş görünüyor.

Fotoğraf: Reuters

2018 genel seçimlerinde kentte AKP yüzde 27,2, CHP yüzde 27,2, HDP yüzde 17, İYİ Parti yüzde 14 ve MHP yüzde 12 oy almıştı. 13 milletvekili çıkaran kentte AKP dört, CHP dört, İYİ Parti iki, HDP iki ve MHP bir temsilciyi Meclis’e göndermişti.


2023 seçimlerindeyse HDP adayları Yeşil Sol Parti listelerinden seçimlere girerken aynı ittifaktaki TİP de Mersin’den ayrı listeyle seçimlere girdi.

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Sandıkların yüzde 73’ünün açıldığı tabloda Yeşil Sol’un yüzde 11,45 oyla bir vekil çıkarıldığı görülüyor. TİP’in oyuysa yüzde 1,86. İki partinin önündeyse yüzde 12,59 oyla MHP iki vekil çıkarıyor.

Tabloya göre TİP’in burada seçimlere ayrı girmesi, HDP’nin 2018’deki iki vekilini bire düşürmüş oldu.

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