‘Emek ve özgürlük ittifakı’ 24 Eylül’de duyurulacak: ‘Yüzde 15’e tırmanabilir’

HDP’nin davetiyle kurulan ‘emek ve özgürlük ittifakı’ 24 Eylül’de duyurulcak. Araştırmalara göre HDP’liler kilit seçmen görülürken, bu ittifakın oluşması durumunda yüzde 14-15 bandında oy alma potansiyeline ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fotoğraf: HDP

İstanbul’da ağustos sonunda bir toplantı düzenlenmiş ve bu toplantıya katılan Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) temsilcileri ittifak kuruluşunu duyurma kararı almıştı.

Bunların ardından HDP tarafından davet edilen fakat bu ittifakta yer almama kararı alan Devrim Hareketi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi, 20 Ağustos’ta ‘sosyalist güç birliği’ni ilan etmişti.

Seçimlere resmi olarak bir yıldan az süre kalırken, muhalefette ‘millet ittifakı’nın oluşturduğu ‘altılı masa‘nın yanı sıra, ‘emek ve özgürlük ittifakı’ da 24 Eylül’de kamuoyuna duyurulacak.

Böylece iktidarı temsil eden ‘cumhur ittifakı’nın karşısında, ‘millet ittifakı’, ‘emek ve özgürlük ittifakı’ ve ‘sosyalist güç birliği’nin yer aldığı üç ayrı muhalif blok duracak.

‘Oyunu yüzde 14-15’e yükseltebilir’

MetroPOLL Araştırma’nın başkanı Özer Sencar, HDP’nin sol partilerle birleşmesi durumunda yüzde 14-15 bandında oy potansiyeline sahip olacağını söyleyerek, HDP’nin seçimlerdeki kilit rolünü vurguladı.

Sencar, Reuters’a verdiği demeçte şunları kaydetti: “Bizim bulgularımıza göre AKP, son dört ayda kararsızlar dağıtılmadan yüzde 25’ten kabaca yüzde 29’a çıktı. Kılıçdaroğlu, ağustosta Erdoğan’dan 6 puan yukarıda. Siyaset sahnesinde Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayarak siyaset sahnesindeki oyun kurucu özelliğini kaybetmesiyle boşalan yeri Kılıçdaroğlu doldurdu. Bu şartlar altında bu pazar seçime girsek ‘cumhur ittifakı‘nın milletvekili sayısıyla ‘millet ittifakı‘nın milletvekili sayısı arasında dikkate değer bir fark olmayacak. HDP’yle diğer sol partiler birleşirlerse, bir ittifak oluşursa onlar da yüzde 14-15’e tırmanabilirler.”

‘HDP’liler hala kilit seçmen’

Yine bu habere konu olan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat’ın da görüşü benzer: “HDP seçmeni halen seçimin kilit seçmeni olarak duruyor.”