Elton John’a Beyaz Saray’dan ödül

Britanyalı besteci ve şarkıcı Sir Elton John, 1998’den beri ilk kez sahne aldığı Beyaz Saray’da, müziğe yaptığı katkılardan dolayı ABD Başkanı Joe Biden’dan ‘Ulusal Beşeri Bilimler Madalyası’ ödülünü aldı.

Fotoğraf: REUTERS

Elton John öğretmenler, ABD Başkanlık konutu Beyaz Saray’da hemşireler ve LGBTİ+ savunucuları da dahil olmak üzere 2 binden fazla ‘sıradan kahraman’ için düzenlenen gecede sahneye çıktı.

İzleyiciler arasında eski First Lady Laura Bush, Britanya’nın ABD Büyükelçisi Karen Elizabeth Pierce, insan hakları, AIDS, eğitim konularında mücadele veren aktivistler; Ruby Bridges, Jeanne White-Ginger ve Malala Yousafzai da vardı.

Kraliçe Elizabeth de şövalye ünvanı vermişti

Performansı bittiğinde, Biden ünlü yıldıza Ulusal Beşeri Bilimler Madalyası verdi. Kraliçe 2’nci Elizabeth, 1998’de şövalye ilan ettiği Elton John’ı ‘Sir’ ünvanıyla onurlandırmıştı.

HIV ve AIDS hastalarına yönelik araştırmalar için yüz milyonlarca dolar toplayan ve dünya çapında LGBTİ+ haklarını savunan 75 yaşındaki yıldız, ‘Farewell Yellow Brick Road’ (Elveda Sarı Taşlı Yol) turu ile kariyerinin veda turnesinde.