Elon Musk’ın çocuğu cinsiyetiyle birlikte ismini de değiştiriyor: Babamla bir ilişkim kalsın istemiyorum

Elon Musk’ın 18 yaşındaki trans çocuğu resmi evraklarda cinsiyet ve isim değişikliği için mahkemeye başvurdu.

Üç kere evlenen Elon Musk’ın toplam yedi çocuğu var

Geçen nisan ayında, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde mahkemeye verdiği dilekçeyle cinsiyetinin kadın olarak resmen tanınmasını isteyen Xavier Alexander Musk, cinsiyetiyle uyumlu olarak ‘Vivian Jenna’ adını aldı, soyadı olarak da annesine ait ‘Wilson’ı seçti.

Reuters’ın haberine göre gerekçe olarak ‘biyolojik babasıyla hiçbir bağının kalmasını istememesini’ gösterdi.

Reuters, konuyla ilgili Elon Musk’a sorduğu sorulara cevap alamadığını belirtti.

Trans karşıtı Cumhuriyetçi Parti’ye destek verdi

Elon Musk, çocuğunun isim ve cinsiyet değişikliği için dilekçe vermesinden bir ay sonra trans haklarının kısıtlanmasını isteyen Cumhuriyetçi Parti’ye desteğini açıklamıştı.

Musk, 2020’de bir tweet atmış, trans bireylerin tercih ettikleri ‘cinsiyet belirtmeyen’ kişi zamirlerini kullanmalarıyla ilgili, “Transları kesinlikle destekliyorum ama bütün o kişi zamirleri estetik kabus gibi” demişti.