Elon Musk’tan Gazze’ye ‘Starlink’ sözü

ABD’li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink’in Gazze’deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına ‘bağlantıyı destekleyeceğini’ açıkladı. Starlink yalnızca terminallerinin bulunduğu alanlarda işe yarıyor.

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Musk, sık sık tartıştığı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez’in Gazze’deki iletişimin kesilmesine tepki gösterdiği Twitter paylaşımına şunları yazdı: “Starlink, Gazze’deki uluslararası kabul görmüş yardım kuruluşlarına bağlantıyı destekleyecek.”

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

İsrail karşı çıktı

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Musk’ın bu girişimiyle ‘mücadele edeceklerini’ söyledi: “HAMAS bunu terörist faaliyetler için kullanacak. Bunda hiç şüphe yok, biz bunu biliyoruz, Musk da biliyor. HAMAS IŞİD’tir. Belki de Musk bunu kaçırılan bebeklerimizin, oğullarımızın, kızlarımızın, yaşlılarımızın serbest bırakılması şartına bağlayabilir. Hepsi! O zamana kadar ofisim Starlink’le tüm bağlarını kesecek.”

Israel will use all means at its disposal to fight this.



HAMAS will use it for terrorist activities. There is no doubt about it, we know it, and musk knows it. HAMAS is ISIS.



Perhaps Musk would be willing to condition it with the release of our abducted babies, sons, daughters,… https://t.co/pRNOlnINbZ — 🇮🇱שלמה קרעי – Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) October 28, 2023

İşe yarar mı?

Dünyanın en zengin insanının bu tweet’ine kısa sürede 100 bine yakın beğeni gelse de Starlink uyduları, terminalleri olmadan çalışmıyor.

Musk, aynı ‘çözümü’ Mehsa Emini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinden sonra 2022’de İran’da çıkan protestolar için de sunmuştu.

Protestolar sırasında internet dahil bütün iletişimi kesen İran hükümeti, Starlink terminal ve uydularını ‘güvenlik tehdidi’ olarak gördüğü için internet desteği sağlayan uydular işe yaramamıştı.

Starlink, Rusya’nın işgalinin ardından Ukrayna’ya 15 binden fazla terminal göndermişti. Gazze, Ukrayna’dan çok daha küçük bir bölge olsa da ne kadar terminal gerektiği belirsiz ve İsrail yüksek ihtimal terminallerin sınırdan geçişine izin vermeyecek.

Bir Starlink terminali.

Şirketten hizmetlerini Gazze’ye resmi olarak sunduğuna dair bir açıklama gelmedi.