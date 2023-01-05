Elon Musk’ın haberi olmadan Tesla için uçak ve tekne patentine başvurdular

Kendisini ‘Tesla hayranı’ olarak tanımlayan bir kişi, şirketin ticari markasını teknelerde ve uçaklarda da kullanmaya yönelik patent başvurusunda bulundu.

Elon Musk, ‘Cybertruck tekne olarak da kullanılabilir’ demişti. (Reuters)

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne 28 Aralık’taki bir başvuruda Tesla’nın, kara araçları için olanlar haricinde, elektrik motorlar dahil olmak üzere farklı kategorilerde faaliyet göstereceği belirtiliyor. Tesla’nın ticari marka sahibi olduğunu belirten ve Jerome Eady tarafından imzalanan belgeyle ilgili düne kadar patent ofisinin sitesinde ‘incelemeyle ilgili avukatın atanması bekleniyor’ yazıyordu.

Birkaç medya kuruluşu, Tesla’nın yeni kategorilerde de faaliyette bulunmak istediğine yönelik açıklamada bulunduğunu yazmıştı. Söz konusu başvurunun, haberin ardından gündem olması kamuoyunda kafa karışıklıklarının oluşmasına sebep olmuştu.

Bloomberg’ün ulaştığı Eady Elon Musk’ın ürünü Cybertruck’ın bir tekne olarak da kullanılma ihtimalinin olduğunun söylemesinin ardından başvuruda bulunarak şirkete yardım etmeyi amaçladığını söyledi. Eady, Tesla ile hiçbir ilişkisi olmadığını ve dosyalamanın şirketin bilgisi dışında yapıldığını söyledi.