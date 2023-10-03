Elon Musk’a ‘yanlış kişiyi hedef göstermek’ten dava

California’dan bir kişi, Twitter’da paylaşılan bir gönderide kendisini ‘Proud Boys’ isimli aşırı sağcı gruptan biri gibi gösterdiği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk‘a ‘karalama’ davası açtı.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’da haziranda aralarında ABD’de 6 Ocak 2021’de Kongre binasına yapılan baskını organize ettiği belirtilen ‘Proud Boys’ isimli aşırı sağcı grubun üyelerinin bulunduğu protesto videoları yayımlanmıştı.

Bazı kullanıcılarsa bu paylaşımdaki bir kişiyi yanlışlıkla Ben Brody olarak tanımlayarak hakkında asılsız söylentiler yaymıştı.

Davayı açan California’dan 22 yaşındaki Ben Brody, yanlışlıkla Proud Boys grubu üyelerinden biri olarak tanımlandığı X platformunda yayımlanan videolardaki kişinin kendisi olmadığını belirtti.

Bir paylaşıma Musk’ın da yorum yapmasıyla gönderinin hızla yayıldığını ifade eden Brody, olayla ilgisi olmamasına rağmen Musk’ın yorumu yüzünden sosyal medyada tehdit aldığını ve tacize uğradığını kaydetti.

Brody, karalama davası açtığı Musk’tan en az 1 milyon dolar tazminat talep ediyor.