Elon Musk, Twitter tişörtlü köpek fotoğrafı paylaşınca Dogecoin uçtu

Twitter’ın yeni sahibi ve Dogecoin’e yönelik manipülasyonlarıyla bilinen Elon Musk, Dogecoin’e simgesine benzeyen bir köpeği Twitter hesabından paylaştı. Kripto sektörünü Twitter’a daha fazla entegre etmesi beklenen Musk da fotoğrafla ‘niyetini’ açık etti.

Fotoğraf: Elon Musk

Musk, sabah saatlerinde Twitter simgesini taşıyan tişört giyen bir köpek fotoğrafı paylaştı. Köpek, kripto paralardan biri olan Dogecoin’in simgesi olan köpeğe benziyor. Musk’ın fotoğrafı paylaşmasıyla Dogecoin uçuşa geçti. Dogecoin, fotoğraf paylaşıldıktan sonra yüzde 16 değer kazandı. Son yükselişle Dogecoin beş gün önceye göre yüzde 90,8, bir ay önceye göre de yüzde 142,17 değer kazandı. Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla da Dogecoin yükselişe geçmişti. Musk, aralıklarla attığı tweetlerle de Dogecoin’e yönelik manipülasyonlarda bulunmuş ve hatta bu durumdan davalık bile olmuştu.

Twitter’da daha fazla kripto

Musk, nisanda 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’a talip olmuştu. Sık sık kararını değiştirip platformla mahkemelik olan Musk, nihayet satın alma sürecini tamamladığını geçen günlerde duyurmuştu.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil dört üst yöneticiyi gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken, açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

Bu değişikliklerden biri de kriptoya Twitter’da daha fazla alan açılması. Musk, Twitter’a girişte blockzincir tabanlı bir kimlik doğrulama aracı veya bir NFT pasaportunu hayata geçirmeyi, bahşiş özelliklerinde daha fazla kripto para birimine izin vermeyi ve kullanıcıların bir NFT tarafından temsil edilen profil oluşturma olanağı verme gibi seçeneklerini gündemine alabilir.

Musk’ın bunları hayata geçirirse hangi kripto para birimine daha fazla alan açacağı da diğer bir soru. Bunlardan biri Musk’ın favorisi Dogecoin olabilir.

Musk’ın hesabından paylaştığı fotoğrafta, Dogecoin’in simgesine benzeyen köpeğin üstünde Twitter logolu bir tişört görülüyor. Fotoğraf, Musk’ın Dogecoin’e Twitter’da alan açmak istediği şekliyle yorumlanıyor.