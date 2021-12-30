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Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk insanların Mars’a ayak basması için tarih verdi

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, uzay macerasında insanlığın Mars’a varacağını tahmin ettiği tarihi açıkladı.

Musk, SpaceX’in önümüzdeki 10 yıl içinde insanları Mars’a götüreceğini tahmin ediyor.


Katıldığı bir podcast yayınında kızıl gezegene ne zaman gidileceğiyle ilgili tahmini sorulan Musk “En iyi ihtimalle beş, en kötü ihtimalle 10 yıl” yanıtını verdi.

Musk, tahmininin insanları Mars’a taşıyacak SpaceX’in Starship roketindeki mühendislik çalışmaları gibi faktörlere dayandığını söyledi. Milyarder işadamı ayrıca Starship’in şimdiye kadar yapılan en karmaşık ve gelişmiş roket olduğunu savundu.

Musk sözlerini şöyle sürdürdü: “Starship’in temel optimizasyonu yörüngeye ve nihayetinde Mars yüzeyine ton başına maliyeti en aza indirmek. Kendi kendine yeten bir şehir kurmaya finansal anlamda gücümüzün yetebilmesi için Mars’a gidişte ton başına belirli bir maliyet var. Bunun üzerine çıkamayız. Şu anda trilyon dolara bile Mars’a uçmazsınız. Hiçbir para Mars’a gitmek için yetmez. Bu yüzden bunu gerçekten mümkün olan bir miktara indirmemiz gerekiyor.”

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