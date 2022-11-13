Elon Musk, G20 zirvesine katılabilir

Twitter’ın yeni sahibi ve ve Tesla’nın yöneticisi Elon Musk, Endonezya’da düzenlenecek G20 zirvesine sanal olarak katılabilir.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

15-16 Kasım’da Endonezya’nın Bali kentinde düzenlenecek G20 zirvesine Elon Musk’ın da katılması bekleniyor.

Reuters’ın ‘CNBC Endonezya’dan aktardığına göre, Musk, zirveye sanal olarak katılacak.

Musk’ın 20 büyük ekonomi grubunun zirvesiyle ilgili bir iş etkinliğinde konuşacağı tahmin ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil olmak üzere dünya liderleri şahsen zirveye katılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’inse Bali’ye gitmeyeceği biliniyor.