Putin, G20 zirvesine katılmayacak

Önümüzdeki hafta Endonezya’da düzenlenecek G20 toplantısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmayacak. Rusya’yı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

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15-16 Kasım’da Endonezya’nın Bali kentinde düzenlenecek G20 toplantısına Putin’in katılıp katılmayacağı ve ABD Başkanı Joe Biden’la görüşüp görüşmeyeceği merak konusuydu.

The Guardian’ın Endonezyalı ve Rus yetkililere dayandırdığı haberine göre Putin toplantıya katılmayacak. Rusya’yı dışişleri bakanı temsil edecek.

Biden ve Putin, 2021 yazında Cenevre’deki bir zirvede yalnızca bir kez bir araya gelmişti. Rusya, daha sonra Ukrayna’yı işgal etmekle tehdit ettiğinden iki lider, şubatta birkaç kez telefonla konuşmuştu.