Ellen DeGeneres yeni programını duyurdu: Bugün başlıyor

Gündüz kuşağında yayımlanan talk şovunu Mayıs ayında bitirdikten sonra bir süre ortalarda görünmeyen ABD’li programcı Ellen DeGeneres, bugün Youtube’da yeni programına başlıyor.

Görsel: Warner Bros.

The People’ın haberine göre, DeGeneres, karısı Portia De Rossi’den de ‘kamerayı getirmesini’ isteyerek hemen bir duyuru paylaşmak istediğini söylüyor ve “Son zamanlarda, kameralardan uzakta kendime zaman ayırıyorum ve o kadar iyi vakit geçiriyorum ki, yaptıklarımdan bazılarını sizinle paylaşabileceğimi düşündüm” diyor.

Belgesel havasındaki programın adı About Time For Yourself… with Ellen (Ellen’la Kendiniz İçin Zaman).

DeGeneres’un evinde çekilen sekiz bölümlük programda, ünlü sunucu kuş gözlemciliği, tığ işi ve kart yapma gibi hobiler ediniyor. Yeni becerilerini izleyicilerle paylaşıp onları da macerasına ortak ediyor.

Progra bugün Ellen DeGeneres’ın YouTube kanalında başlayacak.

The Ellen DeGeneres Show, 19 sezonluk bir maratonun ardından Mayıs ayında sona erene kadar 61 Emmy kazanmıştı.