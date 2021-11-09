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Yaramazlara biraz batar!

Elitler kulübüne yeni üye: Alphabet’in piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

Google’ın sahibi Alphabet’in piyasa değeri 2 trilyon doları aşarak Apple, Microsoft ve Suudi Aramco’nun bulunduğu elitler kulübüne girdi. 

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Google ve Google’ın diğer şirketlerini çatısı altında bulunduran Alphabet’in piyasa değeri gün içi işlemlerde 2 trilyon doları aştı.


Alphabet’in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 65,1 milyar dolara çıkmıştı. Şirket, 2020’nin aynı döneminde 46,2 milyar dolar gelir açıklamıştı. Google’ın ana kuruluşu böylece 14 yılın en yüksek çeyreklik gelir artışını kaydetti.

Alphabet’in net kârı da üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68,4 artışla 18,9 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 11,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Piyasada daha önce 2 trilyon dolarlık piyasa değerini sadece teknoloji şirketleri Apple ve Microsoft aşabilmişti. Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun piyasa değeri değeri de 2 trilyon doların üstünde.

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