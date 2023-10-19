‘Elite’ için yolun sonu: Sekizinci sezonuyla final yapacak

Netflix’in sevilen İspanyol gençlik dizisi Elite sekizinci sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Elite – Netflix

Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından yazılan dizi; kişisel gelişim, ilişkiler, farklı sosyal sınıflar arasındaki mücadeleler, aşk ve çözülmesi gereken bir vakanın etrafında dönüyor.

Suç tonları ve gerilim nüanslarıyla gençlik dramı olan dizinin merkezi, sadece en zengin ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü İspanya’nın en ayrıcalıklık okulu Las Encinas. Okullarını yıkan bir depremin ardından işçi sınıfından gelen üç genç bu okula kaydolunca onlarla zengin öğrenciler arasında başlayan çatışma bir cinayete yol açar.

Nadia geri dönüyor

Elite, bu cuma yedinci sezonuyla ekranlara gelecek. Sekizinci sezon için de onay alan dizinin aynı zamanda final yapacağı öğrenildi.

Sekizinci sezonda Nadia’yı canlandıran Mina el Hammani diziye dönecek.

Yedinci sezon öncesi Omar karakterini canlandıran Omar Ayuso’yu kadrosuna yeniden katan dizide, Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Álex Pastrana, André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou, Manu Ríos, Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Ivan Mendes, Alejandro Albarracin ve Maribel Verdu da rol alıyor.

Elite aynı zamanda Netflix’in en uzun süren İspanyolca dizisi unvanını da taşıyor.