Elis Özbay, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Belçika’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda milli sporcu Elis Özbay, altın madalya kazandı.
Hazewinkel’de düzenlenen şampiyonada hafif kilo tek çifte kategorisinde yarışan Elis Özbay, 07:52.81’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Yunanistan’dan Evangelia Anastasiadou 07:59.68’le ikinci, Büyük Britanya’dan Olivia Bates 08:02.65’lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.
Elis Özbay, geçen yıl hafif kilo ümit kadınlar iki çiftede, Mervenur Uslu yine 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.