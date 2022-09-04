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Yaramazlara biraz batar!

Elis Özbay, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda altın madalya kazandı


Belçika’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda milli sporcu Elis Özbay, altın madalya kazandı.

Fotoğraf: AA

Hazewinkel’de düzenlenen şampiyonada hafif kilo tek çifte kategorisinde yarışan Elis Özbay, 07:52.81’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.


Yunanistan’dan Evangelia Anastasiadou 07:59.68’le ikinci, Büyük Britanya’dan Olivia Bates 08:02.65’lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Elis Özbay, geçen yıl hafif kilo ümit kadınlar iki çiftede, Mervenur Uslu yine 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.

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