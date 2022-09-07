Elif Çakır: Türkiye’nin hukuk dışına çıktığı alanlardan biri de ByLock

Türkiye’nin hukuk dışına çıktığı, toplumun akıl tutulması yaşadığı alanlardan biri de ByLock oldu maalesef.

Binlerce insan “ByLockçu” olarak damgalanarak sanık sandalyelerine oturtuldu, vatan haini, darbeci olarak suçlandılar, örgüt üyeliğinden onlarca yıl mahkumiyetler aldılar.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 2017/4758 sayılı kararında; ByLock’u FETÖ üyeliği için tek başına delil saydı.

…

Yargıtay, bir kişinin telefonunda, kullansın, kullanmasın ByLock’un yüklü olmasını FETÖ üyeliği için yeterli delil sayınca ülke hepten bir akıl tutulmasının içine düştü maalesef.

Bir cinnet hali yaşandı; “irtibatlıymış” denildi, “iltisaklıymış” denildi, “Bylockçuymuş” denildi sorgusuz, sualsiz lanetlendi.

Gazeteler, telefonlarında ByLock çıkanların tek tek isimlerini, sayfa sayfa fotoğraflarını yayınladı.

Daha da vahimini çocuklar yaşadı, on binlerce çocuk “ByLockçunun” “KHK’lının” çocukları diyerek işaretlendiler, dışlandılar, ötekileştirildiler.

Elif Çakır’ın yazısı