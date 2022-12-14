Elif Çakır: Sayın Erdoğan, bunu ‘erken yaşta evlilik’ olarak mı görüyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı yaşında elinde oyuncağıyla 29 yaşındaki bir adamla imam nikahı ile evlendirilen, yıllarca cinsel istismara maruz bırakılan H.K.G ile ilgili nihayet konuştu. Tam dokuz gün süren suskunluğun ardından. Erdoğan’ın İsmailağa Cemaatinin bile gerisinde kalan sözlerini, hele hele tüyleri ürperten sapkınlık için yaptığı “erken yaşta evlilik” nitelemesini duyduğumda yadırgadım, garipsedim.

Erdoğan “görüşlerini paylaşırken” önceliği muhalefete yüklenmeye veriyor, sonra mevzuya giriyor.

Öncelikli olarak “hassasiyetimiz kimseye sorgulatmayız” diyen Erdoğan’a samimiyetle şunu sormak isterim, insanı tüylerini ürperten böylesi insanlık dışı bir sapkınlıkla ilgili neden 9 gün sessiz kaldınız?

Bu kadar korkunç bir hadiseye verdiğiniz tepki bu mu? Hiç mi öfkelenmediniz ki olağanüstü bir sakinlik ve soğukkanlılık içerisinde “kamuoyunda farklı tepkiye yol açan kızımızın erken yaşta evliliğiyle ilgili” diyerek mevzuya giriş yapıyorsunuz, yapabildiniz?

Sahiden de mevzuya bu zaviyeden mi bakıyorsunuz?

Sayın Erdoğan, H.K.G’nın sadece ve sadece 6 yaşındayken elinde oyuncağıyla 29 yaşındaki kocaman bir adamla ‘evlendirilmesini’ “erken yaşta evlilik” olarak mı görüyorsunuz?

Elif Çakır’ın yazısı