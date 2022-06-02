Elif Çakır: Karbonhidratla mücadele için mi zam üstüne zam yapılıyor?

Haklarını teslim edelim ki Beştepe “kuruya suluya” yaptıkları akıl almaz zamlara iyi kılıf bulmuşlar. Buna ancak şapka çıkartılır! Sayın Erdoğan kuruya suluya yapılan zamlar “alkolle, sigarayla” mücadele kapsamında demek istiyor ve halkın da buna inanmasını istiyor.

Domates, patates, soğan fiyatları nine alıp başını gidiyor? Kuru ekmeğe yapılan zamlar ne kapsamında, karbonhidratla mücadele için mi zam üstüne zam yapılıyor?

Bir litre sütün fiyatının artık alarm takılacak seviyede olmasının sebebi ne? Süt zararlı mı? Hangi mücadele kapsamına giriyor?

Beştepe’deki danışmanlarda, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomiden sorumlu siyasi teknisyeni de, ekonomi kurmayları da yapılan zamlar için böylesi cin fikirlere kafa yoracaklarına ülkenin ekonomisini gerçekten düzlüğe çıkartacak çözüm önerilerine kafa yorsalar daha iyi olmaz mı?

Elif Çakır’ın yazısı