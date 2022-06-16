Elif Çakır: Erdoğan’ı bu kadar öfkelendiren ne?

Erdoğan’ı bu kadar öfkelendiren ne? Her ne kadar dış politika konusunda TÜSİAD’a yüklenmiş olsa da asıl sebep, TÜSİAD’ın son dönemlerde iktidara ekonomik gidişat üzerinden yaptığı eleştiriler, uyarılar. Ülkemizde enflasyonun kontrolden çıktığını, iktidarın öncelikli olarak enflasyonu önlemeye ve düşürmeye yönelik politikalar izlemesi gerektiğini dile getiriyor.

Sayın Erdoğan her ne kadar TÜSİAD’a “İsveç, Finlandiya net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyiz. Siz de onların yanında yer alabilirsiniz ama biz almayacağız” diyerek yüklense de “iktidar kapısı” kartını açmasının sebebi işte asıl bu ekonomiyle ilgili uyarılar. Çünkü TÜSİAD Başkanı Orhan’ın İsveç ve Finlandaya’nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye’nin tavrına ilişkin yaptığı yorumlarda öyle Erdoğan’ı öfkelenmesine yol açacak sözleri yok. Türkiye’nin haklı olduğu yerlerin altını kalın kalın çizen ve Türkiye’nin haklı olduğu konuda haksız duruma düşürmeyecek bir strateji yürütmesi, yöntem izlemesi gerektiğini söylüyor.

Yani TÜSİAD’ı Erdoğan’ın radarına sokan asıl mesele “ekonomik gidişat”ın kötü olduğunu söylemesi ve eleştirilerinin altını doldurması. Erdoğan’a “iktisat biliminin kurallarına dönün” tavsiyesinde bulunması.

Elif Çakır’ın yazısı