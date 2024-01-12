Elif Çakır: Ekrem İmamoğlu İBB başkanı olunca mı İstanbul’da yaşamak eziyete dönüştü?

Gelelim Murat Kurum’a… Artık Cumhur İttifakı’nın İBB adayı olarak sahaya indi, çalışmalara başladı.

Ben de birkaç gündür Murat Kurum’un açıklamalarını, saha da performansını medya üzerinden takip ediyorum.

Yaptığı iki açıklama özellikle dikkatimi çekti. Diyor ki Kurum, “İstanbul’da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Trafik bu manada önemli. Hem acil eylem planı ile hem beş yıllık on yıllık planlarımızla birlikte İstanbul’daki trafik sorununu çile olmaktan çıkaracağız. Bu sorunu çözmek için bütçeyi iki katına çıkaracağız.”

Peki ama bu durumda şu sorulmaz mı, Sayın Kurum:

Trafik son 5 yılda mı sorun oluşturdu? Ekrem İmamoğlu İBB başkanı olunca mı İstanbul’da yaşamak eziyete dönüştü?

Trafik sorunun İstanbullu için çileye dönüşmesi şimdinin sorunu mu?

Hadi AK Parti iktidarından başlatalım takvimi. 17 yıl boyunca İstanbul AK Parti yönetimindeydi, trafik sorundu. Hatta İstanbul’da trafiği çileye dönüştürecek yapılar da sizin döneminizde yapıldı.

AK Parti şimdiye kadar bu sorunu neden çözmedi?

Bu vaat biraz tuhaf, biraz çelişkili durmuyor mu?

Elif Çakır’ın yazısı