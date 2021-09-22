Elif Çakır: Devleti, ülkeyi yönetenler vatandaşına ‘Elinize dizinize dursun’ der mi?

Peki ama kim “elinize dizinize dursun” der?

Kime “elinize dizinize dursun” denir?

Devleti, ülkeyi yönetenler vatandaşına “şunları yaptım, şunları yaptım, elinize dizinize dursun” der mi?

Soruyu şöyle soralım: Peki devletin bunu söyleme hakkı var mı?

Vatandaşlarına sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak devletin görevidir. Bunlar lütuf değil, vergisi yine vatandaşlarca ödenen “kamu hizmeti”dirler.

Okul ve hastane açmakla, sağlık sistemini daha iyi bir hale getirmekle devlet vatandaşına lütfetmiş olmaz, görevini yapmış olur. Bir ülkede ihtiyaca cevap verecek kadar üniversite de yurt da yapmak üniversiteye giden gençlerine barınma yerleri sağlamak devletin görevidir.

Dolayısıyla bir devlet vatandaşına “şu kadar hizmet ettim, elinize dizinize dursun” demez, diyemez.

Devlet vatandaşları için, vatandaşlarının ihtiyaçları için vardır, vatandaşına bakmak, korumak, kollamak devletin en asli görevidir. Çünkü vatandaşlar da devlet yolunu yapsın, ulaşımını sağlasın, okul yapsın, hastane yapsın, en iyi sağlık sistemini oluştursun, eğitim imkanı sağlasın, hizmet etsin diye vergi verir.

Devlet dediğin vatandaşına bahane üretmez, çözüm üretir.

Elif Çakır’ın yazısı