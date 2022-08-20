Elif Çakır: AK Parti’nin işi bu kez gerçekten zor

2023 seçimleri muhalefet partileri için çantada keklik değil ancak iktidar için hiç değil.

AK Parti’nin işi bu kez gerçekten zor; iktidara yakın anket sonuçlarında bile artık AK Parti’nin birinci parti olmadığını, kemik oylarının bile erimeye başladığını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olacağı konusunun önemi de eskisine göre azalıyor; çünkü anketlerde tüm adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde gözüküyor.

Nitekim iktidara yakın kalemler de artık AK Parti’deki erimenin ciddi bir sorun olduğunu kabulleniyorlar. AK Parti’ye 2023 seçimlerini kazandıracak stratejiler üzerine kafa yoruyorlar, buldukları çözüm önerilerini kapalı kapılar ardında değil açıktan dile getiriyorlar.

Elif Çakır’ın yazısı