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Yaramazlara biraz batar!

Elektrik panosundan kablo çalmak isteyen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Batman’da su deposunun elektrik panosundan kablo çalmak isteyen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığı il emniyet müdürlüğü açıklamasında 15 Ocak’ta Petrolkent Mahallesi’nde saat 06:00 sıralarında Batman Belediyesi BASKİ’ye ait su deposunun yanında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunun bildirildiği ve bölgeye ekiplerin yönlendirildiği belirtildi.


Ekiplerin incelemesinde su deposunun elektrik panosu kısmına bakır kablo hırsızlığı yapmak amacıyla kilidi kırarak giren zanlıların tespit edildiği kaydedildi.

A.Ü.’nün elektrik çarpması olay yerinde hayatını kaybettiği, olay yerinde yakalanan H.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

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